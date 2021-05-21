Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается местный житель, который два дня назад пропал без вести.

Известно, что Рачков Андрей Николаевич 1972 года рождения, являющийся жителем Пролетарского района Саранска, 4 августа ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. В полицию с сообщением об исчезновении горожанина обратилась его дочь.

На левом локте мужчины имеется шрам. Кроме того, есть мелкие шрамы на лице горожанина.

Стражи порядка просят всех, кому что-либо известно о местонахождении гражданина Рачкова, сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-01, 76-08-80 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф