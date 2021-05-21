В Саранске 40-летний мужчина пытался украсть велосипед

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который пытался украсть велосипед.

На прошлой неделе 40-летний житель Саранска, выходя из подъезда многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу – улица Эркая, решил присвоить оставленный без присмотра велосипед. Местная жительница, ставшая свидетельницей того, как горожанин выкатил велосипед на улицу, сообщила о произошедшем законному владельцу двухколесного транспортного средства. Последний догнал 40-летнего мужчину и остановил его, после чего вызвал полицейских.

Ранее 40-летний житель Саранска привлекался к уголовной ответственности по причине совершения имущественного преступления.

В отношении указанного мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф