В Зубово-Полянском районе пропала без вести пенсионерка

В Зубово-Полянском районе сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавшая без вести пенсионерка.

Михайлова Мария Леонтьевна 1940 года рождения, являющаяся жительницей населенного пункта Зубова Поляна, 5 августа ушла из дома и до настоящего времени не вернулась обратно.

Известно, что пожилая гражданка ходит с двумя палками. Кроме того, пенсионерка постоянно сгорбленная. Также имеет место катаракта левого глаза.

Сотрудники правоохранительных органов обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении пенсионерки, с просьбой сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(83458)2-51-02 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф