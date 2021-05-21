В Зубово-Полянском районе пропала без вести пенсионерка

В Зубово-Полянском районе сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавшая без вести пенсионерка.
Михайлова Мария Леонтьевна 1940 года рождения, являющаяся жительницей населенного пункта Зубова Поляна, 5 августа ушла из дома и до настоящего времени не вернулась обратно.
Известно, что пожилая гражданка ходит с двумя палками. Кроме того, пенсионерка постоянно сгорбленная. Также имеет место катаракта левого глаза.
Сотрудники правоохранительных органов обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении пенсионерки, с просьбой сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 8(83458)2-51-02 или 102.
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Источник: 13.мвд.рф