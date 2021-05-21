Двое жителей Рузаевского района подозреваются в грабеже

В Мордовии стражи порядка задержали жителей Рузаевского района, подозреваемых в совершении грабежа.

Некоторое время назад двое жителей Рузаевского района 1989 и 1995 годов рождения, находясь в Саранске, познакомились с 40-летним местным жителем возле общественной бани. Новоиспеченные приятели решили провести время в квартире 40-летнего гражданина, куда они отправились на такси. В пути мужчины поссорились. Таксисту пришлось остановить автомобиль. Мужчины вышли на улицу. После этого жители Рузаевского района избили горожанина, а затем скрылись, предварительно похитив у него 1,5 тыс. рублей и обручальное кольцо.

В кратчайшие сроки жители Рузаевского района были задержаны.

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Источник: 13.мвд.рф