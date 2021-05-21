Житель Атяшевского района подозревается в краже мотоцикла

В Атяшевском районе стражи порядка задержали местного жителя, который подозревается в краже мотоцикла.

Некоторое время назад 28-летний житель села Алово, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время суток проник в сарай своего односельчанина и похитил оттуда мотоцикл. Молодой человек спрятал транспортное средство в лесопосадке, находящейся возле его дома. Парень планировал продать мотоцикл.

Молодой человек полностью признал свою вину. В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф