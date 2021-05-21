В Мордовии стражи порядка провели мероприятие «Гости из ГИБДД»

Сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» 5 августа организовали для дошкольников Инсарского и Кадошкинского районов мероприятие «Гости из ГИБДД», посвященное безопасности дорожного движения.

Сначала инспекторы посетили детский сад «Золотой ключик» в Инсаре. Дорожные полицейские провели с детьми профилактическую беседу по ПДД, а затем задали ряд вопросов, чтобы проверить уровень знаний по этой теме.

Аналогичное мероприятие было проведено в детском саду «Теремок», расположенном в Кадошкино. В ходе мероприятия дошкольники повторили правила для пешеходов, велосипедистов, вспомнили сигналы светофора.

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Источник: 13.мвд.рф