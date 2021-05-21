Покупка обуви по низкой цене обернулась для жительницы Саранска потерей денег

В Саранске местная жительница осталась без денег при попытке приобрести кроссовки.

Некоторое время назад 44-летняя жительница Саранска в одной из популярных социальных сетей обнаружила объявление о продаже кроссовок по низкой цене. Связавшись с продавцом, женщина договорилась о покупке товара и перечислила полную оплату в размере более 6 тыс. рублей за две пары обуви.

Товар в назначенный срок гражданка так и не получила. Продавец после перечисления денежных средств удалил свой аккаунт.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф