Двое жителей Лямбирского района обвиняются в краже аккумуляторных батарей

Суд вынесет приговор в отношении двух жителей Лямбирского района 52- и 55-летнего возраста, которые обвиняются в краже аккумуляторных батарей.

В апреле нынешнего года один из обвиняемых, ранее работавший слесарем по ремонту автомобилей в организации по сбору отходов и вторичного сырья, предложил своему бывшему коллеге совершить хищение аккумуляторных батарей. Утром 17 апреля он подъехал своем автомобиле марки ВАЗ к зданию склада, через отверстие в заборе проник на территорию организации, где его ожидал подельник. Убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, мужчины проникли внутрь склада, откуда похитили четыре свинцовых аккумулятора общей массой 204,8 кг, которые перенесли к забору. Имущество владелец машины спрятал в багажное отделение автомобиля, после чего сдал в ближайший пункт приема металла, выручив 12180 рублей. Деньги обвиняемые поделили между собой поровну. Через два дня мужчины повторили свои преступные действия. Аналогичным образом они похитили ещё четыре аккумулятора общей массой 191,6 кг, которые сдали, получив за это 6706 рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф