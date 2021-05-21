Жительница Рузаевки стала жертвой неизвестных мошенников

В Рузаевке местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестным мошенникам.

Некоторое время назад 40-летней жительнице Рузаевки позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются оформить кредит на её имя. Женщина не поверила звонившему. Затем с гражданкой связался другой незнакомец, который, представившись сотрудником правоохранительных органов, убедил её в том, что проводится операция по поимке мошенников, а также попросил оказать помощь. Женщина перечислила на указанные собеседниками счета 65 тыс. рублей. После этого незнакомцы перестали выходить на связь и отвечать на звонки жительницы Рузаевки.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф