В Рузаевском районе ведутся работы по строительству молочного комплекса

В рамках реализации инвестиционного проекта ООО «Агросоюз - Красное сельцо» возводит молочный комплекс.

Указанный объект позволит увеличить количество коров в хозяйстве до 1200 голов. Возрастет и производство молока до 12,36 тыс. тонн в год. Кроме того, объем ежегодной реализации КРС в живом весе, включая молодняк, составит до 445 тонн, что позволит снизить дефицит молочного сырья у молокоперерабатывающих предприятий региона.

Молочный комплекс будет располагаться в п. Совхоз «Красное Сельцо».

В настоящее время завершены работы по первому этапу: разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, построены два навозохранилища, санпропускник, корпус № 1 (коровник на 508 мест). Выполняются работы по строительству объекта второго этапа проекта: строительство доильно-молочного блока с зоной ветсанобработки, переходных галерей, объектов подсобного и обслуживающего назначения, корпуса № 2 (коровник на 508 мест), корпуса № 6 (коровник на 104 места), подводящих и внутриплощадочных инженерных коммуникаций, подъездных автодорог и внутриплощадочных проездов.

По завершению всех этапов до конца 2021 года предполагается создать 60 рабочих мест.

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Источник: e-mordovia.ru