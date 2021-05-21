В Мордовии намолотили 660 тысяч тонн зерна

В Мордовии было намолочено 660 тыс. тонн зерна.

Текущие результаты уборочной кампании вселяют надежду, что аграриям республики даже в условиях засушливого лета удастся собрать миллион тонн хлеба.

Из 464,4 тыс. га зерновые культуры скошены и обмолочены на 263 тыс. га, что составляет 56% от всех площадей озимых и яровых культур.

Средняя урожайность зерна составляет по республике 25 ц на гектар.

Лидерство по валовому сбору зерна с результатом 76,9 тыс. тонн удерживает Чамзинский район. На второй позиции находится Атяшевский район, на третьей – Ковылкинский.

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Источник: e-mordovia.ru