Житель Лямбирского района подозревается в краже мобильного телефона

В Лямбирском районе был задержан местный житель, который подозревается в краже мобильного телефона.

Некоторое время назад 47-летний житель указанного района, находясь в магазине, похитил мобильный телефон, который забыла несовершеннолетняя девочка. В кратчайшие сроки мужчина был задержан. Мобильный телефон был изъят.

Мужчина заявил, что планировал оставить устройство для личного пользования по причине отсутствия финансовых возможностей для его приобретения самостоятельно.

В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом.

Также читайте о том, что жительница Рузаевки стала жертвой неизвестных мошенников.

Источник: 13.мвд.рф