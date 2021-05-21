Житель Лямбирского района подозревается в краже мобильного телефона

В Лямбирском районе был задержан местный житель, который подозревается в краже мобильного телефона.
Некоторое время назад 47-летний житель указанного района, находясь в магазине, похитил мобильный телефон, который забыла несовершеннолетняя девочка. В кратчайшие сроки мужчина был задержан. Мобильный телефон был изъят.
Мужчина заявил, что планировал оставить устройство для личного пользования по причине отсутствия финансовых возможностей для его приобретения самостоятельно.
В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом.
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Источник: 13.мвд.рф