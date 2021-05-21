Мошенники оформили кредит на 27-летнего жителя Рузаевки

В Рузаевке местный житель стал жертвой неизвестных мошенников.

Некоторое время назад 27-летнему жителю Рузаевки, который работает электромонтером на местном предприятии, позвонил неизвестный гражданин. Последний представился сотрудником организации по оказанию государственных услуг и сообщил, что некие преступники пытаются оформить кредит на имя молодого человека. Под предлогом пресечения действий злоумышленников пострадавший сообщил своему собеседнику номер банковской карты и пароль от личного кабинета в мобильном приложении банка. Получив данную информацию, мошенники оформили на молодого человека кредит в размере 243,9 тыс. рублей. Затем преступники перевели деньги на свои счета.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф