Житель Чамзинского района пойдет под суд по обвинению в краже велосипеда

В Чамзинском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в краже велосипеда.

В конце мая нынешнего года 45-летний житель посёлка Комсомольский в подъезде многоквартирного дома, в котором проживает его друг, заметил оставленный без присмотра на лестничной площадке спортивный велосипед. Мужчина похитил двухколесное транспортное средство. Обвиняемый намеревался продать велосипед, но не успел реализовать данный замысел по причине того, что был задержан стражами порядка.

Ранее у мужчины уже были проблемы с законом.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что мошенники оформили кредит на 27-летнего жителя Рузаевки.

Источник: 13.мвд.рф