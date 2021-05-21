В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в краже спиртного из магазина

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который подозревается в краже спиртного из магазина.

Вечером 7 августа, находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от оперативного дежурного сообщение о хищении товаров из сетевого супермаркета, расположенного по адресу - улица Косарева. К прибывшим на место инцидента сотрудникам Росгвардии обратился охранник магазина, который сообщил, что один из посетителей взял с витрины бутылку спиртного и спешно направился к выходу, где его остановила охрана. Доказательством послужила запись с камер видеонаблюдения. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого, им оказался 54-летний житель Саранска.

Для дальнейшего разбирательства горожанин был передан сотрудникам полиции.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru