В Саранске местный житель расплатился квартирой за долги по ипотеке

В Саранске судебные приставы-исполнители отделения судебных приставов по Ленинскому району передали одному из банковских учреждений города квартиру, находящуюся в залоге по ипотечному кредиту.

Гражданин Ч. оформил ипотеку в коммерческом учреждении на сумму 2,5 млн рублей. Обязательства по договору ипотечного кредитования вовремя он выполнить не смог.

В рамках исполнительного производства судебные приставы наложили арест на квартиру должника, расположенную по адресу - улица Кавказская. По взаимному согласию сторон квартира была передана взыскателю в счет погашения задолженности.

Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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Источник: r13.fssp.gov.ru