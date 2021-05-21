В Зубовой Поляне был задержан житель Тулы, подозреваемый в краже кошелька

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Тулы, который подозревается в краже кошелька.

Днём 6 августа в правоохранительные органы обратилась 55-летняя жительница Зубовой Поляны, сообщившая, что в магазине неизвестный гражданин похитил у неё кошелек, в котором находились денежные средства в сумме более 22 тыс. рублей, и выбежал на улицу, после чего скрылся.

В ходе проведения розыскных мероприятий стражи порядка заметили схожего с приметами в ранее переданной ориентировке гражданина по адресу – Почтовый переулок. Подозреваемый был задержан, им оказался 41-летний житель Тулы.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru