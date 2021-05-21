Житель Рузаевского района фиктивно прописал в своем доме гражданина Азербайджана

В Рузаевском районе местный житель фиктивно прописал в своем доме гражданина Азербайджана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в августе минувшего года 46-летний житель села Болдово указанного района фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему доме гражданина Азербайджана 1980 года рождения.

В настоящее время стражами порядка проводится проверка по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф