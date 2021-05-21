В Саранске обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону

В администрации Саранска во время оперативного совещания обсудили ход подготовки к предстоящему отопительному сезону.

По состоянию на 6 августа по городу из всех многоквартирных домов, имеющих центральное отопление, промывка выполнена в 94%, опрессовка – в 79%. Также ведется подготовка крышных котельных, тепловых пунктов, котельных.

Мэр Саранска Пётр Тултаев сообщил, что во время городских обходов ему приходилось проходить рядом с участком, где ведутся работы по прокладке теплотрассы – в районе перекрестка улиц Республиканской и Гагарина, и особой активности он там не заметил. Стало известно, что на этом объекте работает пензенский подрядчик, срок окончания работ – до конца сентября. Основные работы специалисты обещают завершить до середины сентября.

Мэр Саранска поручил в постоянном режиме контролировать упомянутый объект, а также отметил, что в ближайшее время необходимо встретиться с руководством ПАО «Т Плюс» и обсудить ход работ в связи с их медленными темпами.

Главы районных администраций доложили, что подготовка инженерных систем домов идет в штатном режиме. По отдельным адресам подписаны акты готовности. В настоящее время решаются вопросы по тем домам, где нет управляющих компаний.

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Источник: adm-saransk.ru