В Саранске загорелся автомобиль

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

Утром 8 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на проспекте 60 лет Октября. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит автомобиль. Марка машины не сообщается. Пламя повредило моторный отсек транспортного средства на площади, составляющей 0,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru