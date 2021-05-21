В Саранске прошли ярмарки выходного дня

В Саранске на минувших выходных прошли ярмарки выходного дня.

Многие участники ярмарок, прошедших в субботу, вышли продавать продукцию с личных подворий – лук, молодой картофель, морковь, кабачки. На ярмарки было завезено 158 тыс. куриных яиц категории по цене 15 рублей за десяток. Все они были распроданы

Начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова сообщила, что на ярмарках выходного дня участников и посетителей было достаточно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru