В Саранске 15 августа пройдет ярмарка мёда

В Саранске в конце нынешней недели пройдет очередная ярмарка мёда.

Указанное мероприятие будет проведено на традиционной площадке – у РДК. Рассматриваемая ярмарка будет работать в период с 09:00 до 15:00.

В минувшее воскресенье в Саранске состоялась очередная ярмарка мёда. В ней приняли участие 23 пчеловода из районов Мордовии. Было завезено около 3000 кг мёда, продано 1200 кг.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru