В Рузаевке в ДТП с участием двух иномарок пострадала 38-летняя женщина

В Рузаевке произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадала 38-летняя женщина.

Происшествие произошло ранним утром 6 августа на улице Луначарского. По предварительной информации, 38-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки Renault Sandero, врезалась в двигавшийся в попутном направлении автомобиль марки Mitsubishi Lancer.

Пострадавшая доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф