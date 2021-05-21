В Саранске в результате ДТП пострадал 26-летний автомобилист

В Саранске в результате столкновения двух автомобилей пострадал 26-летний молодой человек.

ДТП произошло утром 6 августа на территории Пролетарского района города. По предварительной информации, 42-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Toyota, совершая левый поворот возле дома № 52А, расположенного по адресу – улица Коваленко, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Приора», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал 26-летний водитель «Лады». Молодой человек доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф