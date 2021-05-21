В Рузаевском районе сгорела заброшенная постройка

В Рузаевском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.
Днём 8 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре возле населенного пункта Юрьевка. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит заброшенная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади, составляющей 9 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания заброшенной постройки.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru