В Рузаевском районе сгорела заброшенная постройка

В Рузаевском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Днём 8 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре возле населенного пункта Юрьевка. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит заброшенная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади, составляющей 9 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания заброшенной постройки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ардатовском районе в результате пожара погибли два человека.

Источник: 13.mchs.gov.ru