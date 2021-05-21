В Краснослободском районе в ДТП пострадали три человека

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло поздним вечером 6 августа на 64-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. По предварительной информации, 36-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200, в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Пострадали водитель иномарки и два его пассажира 18-летнего возраста.

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Источник: гибдд.рф