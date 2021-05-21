В Мордовии объявили оперативное предупреждение из-за жары

На территории Мордовии было объявлено оперативно предупреждение по причине аномально жаркой погода.

Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в период с 9 по 13 августа на территории республики будет иметь место опасное явление в виде аномально жаркой погоды. Среднесуточная температура воздуха в указанный период будет превышать норму на 7 градусов.

Гражданам следует избегать воздействия повышенной температуры. Рекомендовано носить светлую воздухопроницаемую. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, следует закрывать как можно больше поверхности кожи. Обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.

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Источник: 13.mchs.gov.ru