В Ковылкинском районе пьяный автомобилист устроил ДТП с пострадавшими

В Ковылкинском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.

Происшествие произошло вечером 7 августа на 4-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. По предварительной информации, 39-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки ВАЗ-21113 в состоянии алкогольного опьянения, не рассчитав безопасную дистанцию, врезался в автомобиль марки «Лада-Калина», двигавшийся в попутном направлении.

Телесные повреждения получили водитель ВАЗа и два пассажира второго транспортного средства, среди которых 16-летний подросток и 44-летняя женщина.

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Источник: гибдд.рф