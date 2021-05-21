В Зубово-Полянском районе загорелся мусор в заброшенной постройке

В Зубово-Полянском районе пожарные ликвидировали возгорание мусора в заброшенной постройке.
Днём 8 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Старое Бадиково. В заброшенной постройке, расположенной по адресу – улица Центральная, загорелся мусор. Пламя повредило пол на площади 10 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Специалисты устанавливают, по какой причине произошло возгорание мусора.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru