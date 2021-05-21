В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали двух пьяных водителей.

Вечером 8 августа на 177-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал», сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки Mazda. За рулем транспортного средства находился 24-летний молодой человек, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Поздним вечером того же дня в Саранске стражи порядка на улице Степана Разина остановили автомобиль марки «Лада-Грана» под управлением пьяного 36-летнего мужчины.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф