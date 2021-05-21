В Зубово-Полянском районе загорелась заброшенная постройка

В Зубово-Полянском районе пожарные ликвидировали возгорание в заброшенной постройке.

Вечером 8 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Булдыгино. На улице Центральной загорелась заброшенная постройка. Пламя повредило строение на площади, составляющей 400 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru