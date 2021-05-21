В Саранске пенсионера осудили за убийство сына

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве сына.

Днём 1 января нынешнего года 73-летний житель Саранска поссорился со своим 49-летним сыном. В процессе выяснения отношений пенсионер несколько раз ударил родственника ножом в область груди и живота. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

Было установлено, что между родственниками достаточно давно сложились неприязненные отношения. Пенсионер часто высказывал недовольство в связи с тем, что его сын злоупотреблял спиртными напитками.

Решением суда в отношении 73-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 5 лет лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru