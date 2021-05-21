В Саранске загорелся мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.
Днём 9 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Пролетарского района города. Возле дома № 80, расположенного по адресу – улица Веселовского, загорелся пластиковый мусорный контейнер.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя повредило мусорный контейнер на площади, составляющей 0,2 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru