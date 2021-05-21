В Мордовии с 15 августа изменится график движения пригородных поездов

В Мордовии с 15 августа будет изменен график движения пригородных поездов.

Назначаются пригородные поезда:

№ 6169/6170 Ночка (отпр. 04:52) – Саранск (приб. 07:34) по выходным и праздничным дням;

№ 6169/6170 Воеводское (отпр. 05:53) – Саранск (приб. 07:34) по будним дням;

№ 6151 Рузаевка (отпр. 11:42) – Зубова Поляна (приб. 14:26) – по воскресеньям;

№ 6152 Зубова Поляна (отпр. 15:35) – Саранск (приб. 19:17) – по воскресеньям.

№ 6162 Рузаевка (отпр. 17:30) – Саранск (приб. 18:12) – ежедневно;

№ 6167/6168 Саранск (отпр. 17:30) – Ночка (приб. 20:12) – по выходным и праздничным дням;

№ 6167/6168 Саранск (отпр. 17:30) – Воеводское (приб. 19:16) – по будням.

Изменяется маршрут следования пригородных поездов:

№ 6156 Зубова Поляна (отпр. 04:21) – Саранск (приб. 07:56) – ежедневно;

№ 6165 Красный Узел (отпр. 06:02) – Рузаевка (приб. 07:29) – ежедневно;

№ 6166 Рузаевка (отпр. 16:44) – Красный Узел (приб. 18:15) – ежедневно;

№ 6155 Саранск (отпр. 18:35) – Зубова Поляна (приб. 22:07) – ежедневно.

Отменяются пригородные поезда:

№ 6170 Рузаевка (отпр. 07:17) – Ночка (приб. 09:00) – по выходным и праздничным дням;

№ 6170 Рузаевка (отпр. 07:17) – Воеводское (приб. 08:04) - по будням;

№ 6169 Ночка (отпр. 16:44) – Рузаевка (приб. 18:33) - по выходным и праздничным дням;

№ 6169 Воеводское (отпр. 17:48) – Рузаевка (приб. 18:33) - по будням.

Сохраняется маршрут следования пригородных поездов:

№ 6036 Рузаевка (отпр. 08:54) – Ужовка (приб. 12:10) – по выходным и праздничным дням;

№ 6035 Ужовка (отпр. 15.19) – Рузаевка (приб. 18:26) – по выходным и праздничным дням.

Также читайте о том, что в Саранске 15 августа пройдет ярмарка мёда.

Источник: e-mordovia.ru