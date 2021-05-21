В Мордовии был назначен министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов подписал указ о назначении на должность министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования республики Алексея Ларькина.

Алексей Ларькин является уроженцем населенного пункта Гарт Большеберезниковского района Мордовии. Он окончил Марийский государственный технический университет по специальности «Лесное хозяйство». В течение года работал мастером леса в Чамзинском лесхозе. В 2008 году переехал в Московскую область, где трудился на разных должностях. С 2012 года был начальником отдела охраны лесов комитета лесного хозяйства Московской области.

В 2021 году Алексей Ларькин стал участником и победителем кадрового проекта «Моя Мордовия». Им была предложена экологическая акция «Сохраним лес», суть которой заключается в высадке на территории региона 10 тыс. сеянцев при участии жителей республики. Артем Здунов проект поддержал и наделил инициатора соответствующими полномочиями.

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Источник: e-mordovia.ru