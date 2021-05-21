Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов встретился с членами экспертного клуба «Моя Мордовия», состоящего из победителей одноименного кадрового проекта.

Участники встречи рассказали, что уже сделано за этот месяц. Например, трое экспертов сейчас находятся в Великом Новгороде – это Александр Долганов, Алексей Столяров и Ольга Агеева. Они обещают привезти оттуда свой доработанный проект «Цифровой образовательный акселератор».

На встрече были презентованы ещё две новые инициативы. Роман Майоров предлагает обучение программированию и помощь в организации стажировки в IT-компаниях. Артем Здунов поручил взять проект на контроль министерству информатизации и связи РМ, подчеркнув значимость развития IT-направления для заполнения рабочих мест качественными специалистами.

Алексей Ларькин рассказал об экологической акции «Сохраним лес», которую планируется провести в Мордовии 11 сентября с участием членов клуба и представителями общественности.

Артем Здунов обратил внимание на ситуацию с лесными пожарами и попросил внести предложения по расчистке территории от старых деревьев на территории заповедника, поручив республиканскому правительству поддержать идею ежегодной акции «Сохраним лес» и добавить её в план мероприятий.

Евгения Тулина, председатель экспертного клуба при главе республики, отметила, что идей и проектов у участников ещё много.

Артем Здунов подчеркнул важность совместных действий победителей и участников проекта, работников органов власти, представителей бизнес-сообщества, заявив о готовности к открытым обсуждениям.

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Источник: e-mordovia.ru