В Мордовию привезли ещё 8 тысяч доз вакцины от коронавируса

В Саранск на минувших выходных привезли 8 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день от коронавируса в Мордовии сделали прививки уже 263 тыс. человек, в том числе более 218 тыс. — двукратно.

В настоящее время в республике имеется хороший запас разных видов вакцин от COVID-19. В общей сложности насчитывается более 38 тыс. доз.

Также читайте о том, что в Саранске в ежедневном режиме проходят рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и такси. На протяжении прошлой недели было проверено 487 единиц общественного транспорта.

Источник: e-mordovia.ru