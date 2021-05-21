Пожароопасная ситуация в Мордовии находится на особом контроле регионального правительства

Исполняющий обязанности председателя правительства Мордовии Владимир Сидоров провел очередное заседание кабинета министров.

Обсуждалась пожароопасная ситуация в регионе. Владимир Сидоров поручил главам муниципальных районов и членам регионального правительства, курирующим районы республики, взять ситуацию на особый контроль. В выходные и. о. министров будут выезжать в районы, чтобы лично контролировать ситуацию на местах. Муниципалитетам рекомендовано организовать дежурства в населенных пунктах, иметь в резерве технику, которая может быть использована для ликвидации возгораний, а также расчистить пирсы для забора воды пожарными машинами.

Владимир Сидоров поручил более тщательно следить за отдыхающими, которые, игнорируя действующий в Мордовии особый противопожарный режим, продолжают разжигать костры в местах отдыха и лесных массивах.

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Источник: e-mordovia.ru