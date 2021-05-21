Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил производственные площадки предприятий «Сарансккабель» и «Эпромет», пообщался с работниками и обсудил вопросы реализации инвестиционных проектов.

«Сарансккабель» выпускает кабели различных видов, продукция поставляется в девять стран мира.

На «Эпромете» организовано металлургическое производство. Для ООО «Сарансккабель» и других предприятий Мордовии здесь наладили выпуск алюминиевой и медной катанки.

Артем Здунов подчеркнул, что кабельная промышленность для республики является стратегической. Он дал ряд поручений в адрес министерства промышленности Мордовии, в том числе связанных с поиском новых заказчиков продукции.

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Источник: e-mordovia.ru