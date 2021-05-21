Артем Здунов ознакомился с мебельным производством в Саранске

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил предприятие «Оримэкс».

Руководитель региона ознакомился с особенностями производства и обсудил сбытовую политику компании.

«Оримэкс» занимается изготовлением мебели, здесь работают 457 человек, средняя заработная плата превышает 38 тыс. рублей.

Коммерческий директор Руслан Начаркин рассказал Артему Здунову о сбытовых показателях. Продукция мебельной фабрики экспортируется в Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Чехию, поставляется в 150 городов России, представлена в 362 мебельных магазинах.

Минпрому республики было дано поручение проработать направления поддержки сбытовой стратегии предприятия.

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Источник: e-mordovia.ru