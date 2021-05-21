В Мордовии разрешили продавать пиво до 23:00

В Мордовии пиво, сидр, медовуху и вино можно будет продавать с 09:00 до 23:00.

Соответствующее решение было принято на недавней сессии Государственного Собрания РМ.

Инициаторы введения данной меры полагают, что она поможет сократить оборот нелегальной продукции и суррогатов.

В ходе упомянутого заседания было отмечено, что ранее имевший место запрет розничной продажи алкоголя после 22:00 фактически сводился на нет из-за наличия возможности приобрести данную продукцию в организациях общественного питания, в отношении которых не применяются меры по части времени работы.

По информации «Известий Мордовии».

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Источник: izvmor.ru