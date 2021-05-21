В Ромоданово прошел субботник по ликвидации последствий урагана

Сотрудники администрации Ромодановского района, сельского поселения и муниципальных бюджетных учреждений района вышли на улицу, дабы привести в порядок центральную площадь п. Ромоданово, прилегающую к районному ДК территорию, а также территорию парка КиО им. Филатова.

Субботник прошел весело и плодотворно.

Администрация Ромодановского муниципального района благодарит всех принявших активное участие в данном мероприятии.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Также читайте о том, что пожароопасная ситуация в Мордовии находится на особом контроле регионального правительства.

Источник: e-mordovia.ru