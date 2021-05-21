В Саранске скоро пройдет финал Кубка республики по футболу

Федерация футбола Мордовии сообщает о том, что финальный матч Кубка региона по футболу состоится на стадионе «Мордовия Арена».

В пятницу, 13 августа, в битве за почетный трофей сойдутся студенты МГПУ имени М.Е. Евсевьева и ФК «Автомобилист» из Рузаевки. Матч начнется в 18:00.

Игра будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. На матч будет допущено ограниченное число зрителей — 1000 человек. Коллективные заявки принимаются на электронный адрес ff13rm@mail.ru. О механизме приобретения бесплатных индивидуальных билетов будет сообщено дополнительно.

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Источник: e-mordovia.ru