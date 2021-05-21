В Ардатовском районе был задержан пьяный водитель легковушки

В Ардатовском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Днём 9 августа в населенном пункте Тургенево инспекторами ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» на улице Воробьевка был остановлен легковой автомобиль марки «Шевроле-Авео». За рулем транспортного средства находился 48-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана СОГ ММО МВД России «Ардатовский».

По информации отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф