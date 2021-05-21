В одном из исправительных учреждений Мордовии прошла интеллектуальная викторина

В лечебном исправительном учреждении № 3 УФСИН РФ была проведена интеллектуальная викторина.

Осужденным были представлены вопросы на знание загадок о животных, космосе, памятниках архитектуры, а также о ПДД. Необходимо было не только правильно, но и быстро ответить на вопросы.

По итогам игры наибольшее количество правильных ответов дала Яна Завьялова, за что и была награждена грамотой.

Целью данного мероприятия стало расширение кругозора осужденных, способствование активизации познавательной деятельности.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su