В Мордовии проводятся мероприятия с осужденными беременными женщинами

Старшим психологом психологической лаборатории исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Мордовии с осужденными беременными женщинами проводятся психокоррекционные мероприятия.

Осужденные женщины совместно с психологом разбирают волнения по поводу беременности. В работе с данной категорией осужденных используются приемы арт-терапии – свободное рисование, применяемое для того, чтобы извлечь из подсознания тревогу и страх, которые сопровождают беременность.

Психологическая работа направлена не только на коррекцию личностных особенностей осужденных, но и на осознание осужденными своего положения и формирование роли матери, а также положительного отношения к будущему ребенку.

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Источник: 13.fsin.su