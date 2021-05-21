В одной из колоний Мордовии прошла читательская конференция

В исправительной колонии № 14 УФСИН РФ по Мордовии прошла читательская конференция, посвященная 200-летию со дня рождения писателя Ф.М. Достоевского.

Осужденные женщины читали понравившиеся отрывки из любимых произведений.

Кроме того, на сцене клуба осужденные представили отрывок из произведения Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в лечебном исправительном учреждении № 3 УФСИН РФ была проведена интеллектуальная викторина. Осужденным были представлены вопросы на знание загадок о животных, космосе, памятниках архитектуры, а также о ПДД.

Источник: 13.fsin.su