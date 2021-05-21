Жителя Мордовии осудили за незаконный оборот оружия и боеприпасов

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

В ходе проводимых мероприятий сотрудниками правоохранительных органов была получена оперативная информация о том, что житель посёлка Смольный может незаконно хранить оружие и боеприпасы. В результате проверки данный факт подтвердился. В доме осужденного полицейские обнаружили винтовку и около 400 патронов различного калибра, которые в 2010 году он нашел в лесном массиве и оставил себе на хранение. Из гаража, принадлежащего мужчине, оперативники изъяли охотничье ружье, подаренное ему приятелем, а также карабин, переделанный им же из купленного в магазине около года назад охолощенного ружья.

Суд назначил жителю Мордовии наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы условно, а также штрафа в размере 100 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф