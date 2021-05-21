В Большеберезниковском районе в результате ДТП погибли три человека

В Большеберезниковском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погибли три человека.

Происшествие произошло поздним вечером 10 августа на 39-м километре дороги, соединяющей Саранск, Большие Березники и Дубенки. По предварительной информации, 40-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», совершая разворот, не предоставил преимущество в движении грузовику марки ГАЗ, в результате чего транспортные средства столкнулись.

От полученных телесных повреждений водитель «Лады» и два его пассажира, среди которых 37-летний мужчина и неустановленный гражданин, скончались на месте ДТП. Водитель грузовика 31-летнего возраста был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф