В северо-западной части Саранска 12 августа ограничат движение транспортных средств

В северо-западной части Саранска 12 августа будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 08:00 до 17:00 12 августа будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по внутриквартальной дороге на проспекте 60 лет Октября до рынка «Ринг» (западная сторона).

Рассматриваемое ограничение вводится для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период проведения ремонтных работ на линиях наружного освещения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru